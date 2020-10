Dubiose Deals

Als die Not am größten war, stand Hasso Plattner parat. So zumindest lässt es sich der Schlagzeile des Business Insider South Africa vom 9. Juni entnehmen. »Lernen Sie den Deutschen kennen, der soeben 100 Millionen Rand für Südafrikas Coronaviruskampf gespendet hat«, lautete der Titel des zum Axel-Springer-Konzern gehörenden Wirtschaftsnachrichtenportals für ein von dessen Stiftung bereitgestelltes Porträt des SAP-Mitgründers. Südafrika sei für ihn zu einer zweiten Heimat geworden, erklärte der Milliardär anlässlich der Zuwendung in Höhe von umgerechnet rund fünf Millionen Euro, die er dem von Staatspräsident Cyril Ramaphosa im März ins Leben gerufenen »Solidarity Fund« (»Solidaritätsfonds«) zukommen ließ. Er kenne die dortigen »Herausforderungen«, fügte Plattner hinzu, und sei »stets gewillt, dabei zu helfen, Möglichkeiten zu schaffen, durch unsere eigenen Projekte der sozialen Verantwortung oder durch die Unterstützung anderer wirkungsvoller Initiativen...