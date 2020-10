Die Westernhelden von Pasing

Der Münchner Vorort Pasing im Sommer 1985: Das Quecksilber in den Thermometern steigt in bislang unbekannte Höhen, Seen wandeln sich zu Brackwassertümpeln, die Bahnhofsgegend entwickelt sich für Präadoleszente zu einem Bürgerkriegsgebiet, der Asphalt glänzt und schimmert wie die Haut einer gut gelaunten Boa Constrictor, und unter den Menschen regiert die Göttin Betäubungslust verbunden mit einer über die Hundstage ewig währenden, dumpfen Paarungswut, die der Lyriker Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679) bereits vor Jahrhunderten in folgende Worte zu kleiden vermochte: »Lauthals künden die Weiber vom Berge itzt, wie sehr es ihnen im Thale hitzt.« Jedoch ist für die halbwüchsigen Protagonisten des neuen Romans von Stefan Wimmer dieses Poem eine unleidliche Utopie, da paarungswillige Weibchen der Gattung Mensch, bevorzugt aus der nachbarlichen Mädchenschule sich, nicht zu finden sind.

Denn die »Kajalclique« des hiesigen Karlsgymnasiums um die Hau...