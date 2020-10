Brutale Gewalt

Der wegen des antisemitischen Terroranschlags in Halle angeklagte Neonazi Stephan Balliet hat die 40jährige Jana L. und den 20jährigen Kevin S. am 9. Oktober 2019 mit seinen selbstgebauten Schusswaffen regelrecht niedergemetzelt. Das ergab die Befragung zweier Rechtsmediziner am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Und: An den selbstgebauten Waffen des Täters fanden sich DNA-Spuren von Familienangehörigen, wie ein Kriminalbeamter im Zeugenstand erörterte. Das dürfe das Gericht aber nicht verwerten, betonte Richterin Ursula Mertens. Denn Mutter, Vater und Schwester des Täters hätten ihr Zeugnisverweigerungsrecht genutzt.

Die Ärzte berichteten von zahlreichen Einschüssen in den Körpern der Getöteten. Mehrere Projektile zertrümmerten den Schädel und etliche Wirbel von Jana L., trafen ihre Hauptschlagader und zerfetzten die Luftröhre. Bei dem 20jährigen Kevin S. zerschlugen die Kugeln Teile des Kopfes und des Oberkörpers. »Kevin S. v...