Magische Zahlen

Nach zwei Jahren phantomschmerzhafter Leere stand endlich wieder der »Elb-Clásico« zwischen Dresden und Magdeburg an. Ein wahrlich historischer Ostklassiker, zählten die beiden Teams doch als mehrfache Meister und Pokalsieger jahrzehntelang zum erfolgreichsten, was die DDR-Oberliga auch auf europäischem Rasen zu bieten hatte; Magdeburg gewann als einziges DDR-Team sogar den Europapokal. Aber schnell vorspulen in die jüngere Vergangenheit: Zuletzt waren die Mannschaften in der 2. Bundesliga aufeinandergetroffen. Beide Partien endeten mit einem Remis (unklar war dagegen das Resultat der Fangerangel), dann stieg erst Magdeburg ab, und in der vergangenen Saison landete auch Dresden wieder in der dritten Liga. Nach drei durchwachsenen Spieltagen der laufenden Saison fanden sich die sächsischen Elbestädter dort auf Platz zwölf wieder, die anhaltischen gar am Tabellenende. Da knarrte das Parkett im Büro von Mario Kallnick, seines Zeichens erneut FCM-Geschäftsfüh...