Den Begriff Antiorgasmus hat die nordirische Schriftstellerin Anna Burns in ihrem Roman »Milchmann« erdacht. Dort überkommt das damit benannte Phänomen ein 18jähriges Mädchen aus einem Vorort von Belfast in den 70er Jahren, das von einem sie abstoßenden Untergrundkämpfer gestalkt wird, der unter dem Spitznamen »Milchmann« bekannt ist. Bei einer ungewollten Begegnung fährt ein Blitz durch ihren Körper, sie zittert, ihre Knie werden weich. Das Erschrecken ist so körperlich, dass sie es einen Antiorgasmus nennt. Beim nächsten zufälligen Zusammentreffen passiert es wieder. Zum Glück für sie wird der Milchmann schließlich von einer Antiterroreinheit erschossen.

Hier und heute herrscht zwar kein Bürgerkrieg, aber auch hier kennt jemand einen Antiorgasmus. Hier und heute ist es ein Mann. Er ist in eine Frau verliebt, die er fast täglich trifft, sie reden miteinander, sie unternehmen zusammen etwas. Aber sie haben keinen körperlichen Kontakt. Einmal in der Woche s...