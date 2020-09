Gästefans ins Stadion!

Nachdem in den Regionalligen bereits seit einigen Wochen der Ball wieder rollt, sind jetzt auch in den obersten Ligen die ersten beiden Spieltage absolviert, so dass jeder Verein ein Heim- und ein Auswärtsspiel hatte. Je nach Infektionslage im Bundesland oder der Stadt waren Heimfans anwesend. War in Dresden die Zuschauerzahl fünfstellig, so waren in anderen Stadien nur wenige hundert oder sogar gar keine Zuschauer zugelassen.

Nach dem Willen der Politik sollen zukünftig aber auch bei Hallensportarten 20 Prozent der Zuschauerkapazität ausgelastet werden können. Die Deutsche Fußballiga (DFL) hatte dagegen zuletzt beschlossen, Gästefans nicht zuzulassen. Nun stellt...