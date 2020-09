Schweigen im Walde

Am zentralen Strafgerichtshof in London wird derzeit für Journalisten der wohl wichtigste Prozess seit langem geführt. Die USA wollen dem Wikileaks-Gründer und Journalisten Julian Assange für dessen Veröffentlichung von Dokumenten zu zahllosen US-Kriegsverbrechen unter anderem im Irak und in Afghanistan verurteilen. Er soll für den Rest seines Lebens in Einzelhaft gebracht und mundtot gemacht werden. An Assange soll ein abschreckendes Exempel statuiert werden. Und schon im Verlauf des Auslieferungsverfahrens wurde deutlich, dass die Trump-Administration kein Problem darin sieht, auch gegen andere Medien und Journalisten mit Hilfe des Espionage Acts von 1917 vorzugehen.

Aber was machen jene, die 2010 den von Wikileaks mit Hilfe der ehemaligen US-Soldatin Chelsea Manning veröffentlichten Dokumenten ihre Topstories verdankten? Zeitgleich veröffentlichten damals der Spiegel, die New York Times (NYT) und der Guardian, die zuvor Einblick in die kompletten Dokum...