Ein Herz für Putschisten

Während die US-Agentur für Internationale Entwicklung (USAID) neue Aktionen zum Sturz der gewählten linken Regierung Nicaraguas vorbereitet, wurden in dem mittelamerikanischen Land Straftäter verhaftet, die vor einem Jahr auf Druck der USA, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und der EU als »politische Gefangene« auf freien Fuß gesetzt worden waren. Mehrere der als extrem rechts geltenden Exgefangenen sind kurz nach ihrer damaligen Entlassung wieder gewalttätig geworden und wurden in den vergangenen Monaten unter anderem wegen Mord, Vergewaltigung und der Vorbereitung von Terroranschlägen erneut festgenommen, berichtete das US-amerikanische Nachrichtenportal The Grayzone am Freitag.

In dem Artikel wurden auch die Zusammenhänge zwischen USAID-Putschplänen und zu »Menschenrechtsaktivisten« verklärten Gewaltverbrechern aufgezeigt. Benjamin Norton, Autor des Texts, hatte im Februar in der südnicaraguanischen Stadt Jinotepe zum Mord an einer hochschw...