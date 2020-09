Ein Affront der Bosse

Beschäftigte sind häufig der Konzernwillkür ausgesetzt – so auch beim Automobilzulieferer Continental. Am Mittwoch beriet der Aufsichtsrat in der Hannoveraner Firmenzentrale über vom Vorstand angekündigte Stellenstreichungen und Standortschließungen. Im Unternehmenssprech nennt sich das »Verschärfung des Sparkurses«.

Jetzt steht fest: Die Reifenproduktion in Aachen wird bis Ende kommenden Jahres dichtgemacht. In Hessen schließt das Werk in Karben mit seinen 1.100 Beschäftigten bis Ende 2024 seine Tore. Und am Standort in Regensburg in der Oberpfalz werde es »Strukturanpassungen« geben, teilte das Unternehmen via Reuters am Mittwoch nach der Sitzung mit. Bundesweit sollen 13.000 Jobs wegfallen oder, wie es euphemistisch heißt, »verändert« werden, weltweit sogar 30.000 Stellen. In einer eilig zusammengeschriebenen Pressemitteilung beschwichtigte Conti-Chef Elmar Degenhart: »Das heißt nicht automatisch 30.000 Kündigungen!« Entlassungen seien immer das allerl...