Zum Inhalt dieser Ausgabe | Feldsalat Anke Stelling Am 5. Oktober erscheint Anke Stellings Erzählungsband »Grundlagenforschung«, dem die folgende Kurzgeschichte entnommen ist. Wir danken der Autorin und dem Verbrecher-Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW) Nehmen wir das Leben und teilen es in drei Bereiche: Liebe, Arbeit, Essen & Trinken. Wobei Essen & Trinken auch Trinken & Rauchen heißen könnte, Arbeit auch Kunst und Liebe vielleicht Freizeitvergnügen. Irgendwelche Einwände? * Liebe: Es ist inzwischen ungefähr klar, was zu kriegen ist und was nicht. Vorlieben sind manifestiert; bei wem sie sich mit dem Erreichbaren decken, hat Glück gehabt. Wer überhaupt jemanden abgekriegt hat, hat Glück gehabt, denn die Zeit der Suche ist ein für alle Mal vorbei. Wer von sich behaupten kann, eine Liebe aus erster Hand zu besitzen, ist beneidenswert. Oder zurückgeblieben. Wer eine aus zweiter Hand besitzt, hat Ärger mit psychotischen Exfrauen, Unterhaltszahlungen, Echtheitsnachweisen – ...

