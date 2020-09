Torriani, Meyerfeldt, Farber

Der Lehrer fragt: Wie nennt man die Jahre zwischen 1837 und 1901 in Großbritannien? Die aufgeweckte Ingrid sagt: Das Vico-Torrianische Zeitalter! Dieser Witz stand vor etwa 60 Jahren in der Bravo, die mir meine Westcousine mitgebracht hatte. Damals war der Schweizer Vico Torriani im deutschsprachigen Raum eine fast übermächtige Schlagergröße. Hatte er zuvor vor allem Schmusesongs aufgenommen (»Gitarren der Liebe«, 1954 auch im Film), wechselte er nun zu frecheren Titeln (»Bon soir, Herr Kommissar«), ehe er mit seinem noch immer hellen Tenor mit volkstümlicher Musik eine Alterskarriere bestritt. Dazwischen sah man ihn in TV-Shows, auch mal bei »Da lacht der Bär« im DFF. Am deutlichsten in Erinnerung bleibt die WDR-Reihe »Hotel Victoria«, wo er echte musikalische Kochrezepte vortrug. Er starb 1998 und wäre am Montag 100 Jahre alt geworden.

