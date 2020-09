Schlappe für Airbnb

Eine Genehmigungspflicht für die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen ist mit dem EU-Recht vereinbar. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Im Rechtsstreit standen sich die Stadt Paris und zwei Eigentümer gegenüber, die über das Onlineportal zur Vermietung von Unterkünften des Konzerns Airbnb ihre Wohnungen ohne Genehmigung angeboten hatten. Sie wurden im Rahmen des französischen Gesetzes deswegen zu Geldstrafen von je 15.000 Euro verurteilt. Zudem sollten sie ihre Wohnungen wieder auf dem normalen Mietmarkt anbieten. Die Angeklagten riefen den französischen Kassationshof an, der sich wiederum an den EuGH wandte, um zu klären, ob die nationale Richtlinie im Einklang mit dem EU-Recht steht.

Der Kontext, in dem sich der Fall abspielte, ist das Aufkommen einer neuen Form des Kapitalismus, in der sogenannte Plattformunternehmen wie Amazon, Uber, Google oder Airbnb dank der Digitalisierung die dominanten Akteure sind. Hier ...