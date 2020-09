»Einige nutzen Ämter nur für eigene Karriere«

An diesem Wochenende kommt der NRW-Landesverband von Die Linke in Münster zu einem Parteitag zusammen. Dort soll auch ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Ihre Parteiströmung, die Antikapitalistische Linke, hat dazu Anforderungen an mögliche Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht. Wie sehen die aus?

Sefika Minte: Wir fordern Transparenz für die Delegierten. Die Kandidierenden sollen ihre Motive und politischen Positionen offenlegen. Es ist in der Vergangenheit nicht selten der Fall gewesen, dass Mandate im Landesvorstand von den Gewählten mit nur wenig Einsatz ausgefüllt, oder besser nicht ausgefüllt wurden. Einige haben beispielsweise bei mehr als der Hälfte aller Sitzungen gefehlt.

In dem Papier stellt die AKL klar, dass die Mitgliedschaft im Landesvorstand nicht als »Sprungbett für Mandate in den Parlamenten« genutzt werden solle. Aufgabe sei vielmehr, den Landesverband zu führen und zu entwickeln. Dazu gehöre auch die regelmäßige Teilnahme an...