Von Schottland in den Knast

In Nordirland befindet sich ein palästinensischer Gefangener in Einzelhaft. Issam Bassalat lebte die vergangenen 20 Jahre im schottischen Edinburgh, Ende August wurde er im Zuge der vom britischen Geheimdienst MI5 geleiteten Operation »Arbacia« verhaftet und nach Belfast gebracht.

Nach der größten Polizeiaktion gegen linksrepublikanische Aktivisten in Irland und Großbritannien seit zwei Jahrzehnten wurden bislang neun Aktivisten angeklagt. Sie sollen im Frühjahr und Sommer an Treffen der Führung der »Neuen IRA« teilgenommen haben. Bei einem solchen soll auch Bassalat gewesen sein und die mögliche Zusammenarbeit zwischen palästinensischen Gruppen und der IRA diskutiert haben. Ein Jahr zuvor soll er zudem mit dem mutmaßlichen Oberkommandanten der »Neuen IRA« in den Libanon gereist sein, um an Gesprächen mit der Hisbollah teilzunehmen.

Bassalat ist pensionierter Arzt und ehemaliger Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde in Schottland. Er war am 23. Augu...