Auch drei Monate nach den Ausschreitungen von Jugendlichen in Stuttgart gibt es keine Antwort auf die Frage nach den Ursachen – dafür aber Law-and-Order-Parolen von Baden-Württembergs »grün-schwarzer« Landesregierung. Innenminister Thomas Strobl (CDU) strich in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums vom Dienstag die »wirkungsvolle und erfolgreiche« Arbeit der Ermittlungsbehörden heraus. Die »klare Botschaft« sei: »Wir kriegen euch! Niemand, der an diesen Krawallen und Plünderungen beteiligt war, kann sich in Sicherheit wiegen.« Strobl hatte am Vormittag im Ministerrat über den Ermittlungsstand zur sogenannten Krawallnacht berichtet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) schloss sich seinem Innenminister an und sprach von einem »großen Erfolg der Polizei«.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni hatte eine Kontrolle der Polizei in der Stuttgarter Innenstadt zu einer Eskalation geführt. Hunderte Jugendliche lieferten sich Straß...