»Die Türkei benutzt Russland als Trumpfkarte«

Im Westen wird oft davor gewarnt, die Türkei nähere sich Russland an. Dabei hatte Ankara 2015 noch ein Kampfflugzeug Moskaus abgeschossen und versucht, den NATO-Bündnisfall auszurufen. Ist die Sorge berechtigt?

Der Vorfall 2015 war eine vorübergehende Episode, seitdem hat sich viel verändert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte einen Brief an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin geschrieben und sich entschuldigt, woraufhin die Beziehungen sich wieder verbesserten. Die Annäherung zeigt sich in verschiedenen Bereichen: Der Kauf des russischen »S-400«-Luftabwehrsystems ist ein Beispiel oder Ankaras Vorstoß in Afrin (das ehemals von der kurdischen Partei der Demokratischen Union, PYD, kontrolliert wurde, jW). Russland hatte den dortigen Einmarsch erlaubt. Hinzu kommt die Zusammenarbeit im Energiesektor: Hier wären das Kernkraftwerk in Mersin oder die Pipeline »Turkish Stream« zu nennen, über die russisches Gas nach Europa exportiert wi...