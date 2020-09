Giftig und scharf

Im Muff der fußballerischen Drittklassigkeit ist in diesem Sommer wieder Dynamo Dresden angekommen. Doch die ersten Tage waren blendend: Konnte man den 4:1-Pokalerfolg gegen den für Blamagen dieser Couleur einfach prädestinierten Hamburger SV noch als halbwegs erwartbar abbuchen, so setzte Dynamo am Freitag im offiziellen Eröffnungskick der Drittligasaison das nächste Ausrufezeichen: Mit 1:0 setzten sich die Schwarz-Gelben beim 1. FC Kaiserslautern durch – und das, obwohl man mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste. Paul Will hatte sich schon vor der Pause die gelb-rote Karte abgeholt. Zu diesem Zeitpunkt führte Dynamo bereits durch den letztlich goldenen Treffer seines Kapitäns Sebastian Mai (17.). »Wenn es spielerisch nicht läuft, können wir kämpfen und eine Führung verteidigen. Das ist ein neue Erkenntnis«, freute sich Trainer Markus Kauczinski.

