Reifenhersteller zockt ab

Wenige Stunden vor dem Treffen mit Arbeitsministerin Élisabeth Borne am Montag, sagte Unsa-Gewerkschaftssprecher Christian Przemyski dem Radiosender Franceinfo: »Es gibt viel Wut. (…) Wir müssen kämpfen. Wir müsse zeigen, wozu wir bereit sind«.

Als am Mittwoch morgen die Arbeiter des japanischen Reifenherstellers Bridgestone in der nordfranzösischen Stadt Béthune von ihrer bevorstehenden Entlassung erfuhren, war die Bestürzung groß. Über in der Fabrik installierte Bildschirme wurde den 863 Beschäftigten in einer Videobotschaft mitgeteilt, dass ihr Werk schließen werde. Und das noch im ersten Quartal 2021. Die Konzernführung begründete das mit den in so einer Situation üblichen »Argumenten«: Überkapazitäten und Konkurrenzdruck aus China und Südkorea.

Für die Gewerkschaften sind das faule Ausreden. Der Konzern habe willentlich diese Situation herbeigeführt, um Kürzungen durchzusetzen und die Produktion auszulagern. Dem Werk in Béthune sei absichtlich die He...