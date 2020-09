Die Auswirkungen der Coronapandemie

Wer verstehen will, welche gesellschaftlichen Auswirkungen das Wüten der Coronapandemie in den USA hat, muss sich zunächst vergegenwärtigen, dass rund achtzig Prozent des Landes im »Lockdown« waren, wie es heute heißt. Die Menschen durften ihre Wohnungen oder Häuser nur verlassen, um Lebensmittel einzukaufen oder wenn sie »systemrelevanten« Berufsgruppen angehörten. Millionen US-Bürger konnten im Internet verfolgen, was es heißt, unter einem Lockdown zu leben. Vor allem für Singles und ältere Menschen bedeutete es eine bislang unbekannte Form der Einzelhaft.

Auch für viele Menschen im Normalvollzug der US-Gefängnisse, hier »Mainline« genannt, war es eine Form der Isolationshaft, als ihnen wegen der Coronapandemie verboten wurde, zu arbeiten oder am Schulunterricht teilzunehmen. Besuche fanden ebensowenig statt wie der Hofgang, und auch zu Sport- und Fitnessräumen war der Zutritt verboten. Gerade Leuten hinter Gittern, die daran gewöhnt waren, zu all diese...