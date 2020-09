Es geht auch ohne Bundeswehr

Sie wurden schon oft totgesagt, aber zum Saisonauftakt überraschten die Berliner Symphoniker am Sonntag mit einem Open-Air-Konzert in der Parkbühne an der Wuhlheide. Rund 1.400 Besucher kamen dabei auch in den Genuss einer Pausenversorgung, was nicht mehr selbstverständlich ist. Gespielt wurden Werke von Beethoven, die Ouvertüre »Die Geschöpfe des Prometheus«, das Violinkonzert D-Dur und die 5. Sinfonie. Hansjörg Schellenberger, seit 2013 Chefdirigent im japanischen Okayama, leitete das Orchester zum ersten Mal, wird es im Laufe der Saison aber noch öfter tun.

Besonderes Kopfzerbrechen bereiteten I...