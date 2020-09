Block an der Macht

In diesen Tagen erscheint Heft 200 der Zeitschrift Prokla. Wir veröffentlichen daraus redaktionell leicht gekürzt und in zwei Teilen den Aufsatz »Klassenkämpfe in der Coronakrise« von Thomas Sablowski. Wir danken Autor, Redaktion und Verlag für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Klassenkampf findet nicht nur statt, wenn irgendwo gestreikt oder demonstriert wird. Vielmehr ist der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion und Reproduktion ein Prozess des Klassenkampfes. Auf der ökonomischen Ebene dreht er sich um die Produktion und Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts. Auf der politischen Ebene kämpfen die sozialen Klassen und Klassenfraktionen um die Reproduktion oder Transformation der Gesellschaft und ihrer herrschenden Produktionsweise. Schließlich ist auch das imaginäre Verhältnis der Individuen zu ihren Existenzbedingungen, das heißt die Reproduktion oder Transformation der herrschenden Ideologie, der Gegenstand des Klassenkampfes. Wir seh...