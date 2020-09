»Nur eigene Wohnung schützt vor dem Virus«

Am vergangenen Freitag fand anlässlich des Tags der Wohnungslosen eine Kundgebung vor dem Roten Rathaus in Berlin statt, zu der neben anderen Organisationen auch die Berliner Obdachlosenhilfe aufgerufen hatte. Wie viele Menschen sind in der Hauptstadt obdachlos?

Wir gehen davon aus, dass in Berlin bis zu 10.000 Menschen auf der Straße leben. Verlässliche Zahlen gibt es allerdings nicht. Wir bemerken, dass in den zurückliegenden Jahren immer mehr Menschen zu unseren Essensausgaben kommen, darunter auch Arbeitslose und Geringverdiener. In Berlin wurden im Januar obdachlose Menschen gezählt, es wurde aber nur ein Bruchteil von ihnen erfasst.

Wie erklären Sie sich den wachsenden Bedarf an Hilfsangeboten?

Durch Mietsteigerung, Immobilienspekulation und Zwangsräumung verlieren immer mehr Menschen ihre Wohnungen, die Zahl der Obdachlosen wächst. Zunehmend sind auch Frauen, Kinder und Familien auf der Straße, die Wohnungsnot erreicht immer größere Teile der Gesel...