Die Höflichkeit des »Fuck you«. Zum Tod des Anthropologen David Graeber

Prominente zu belabern ist mir peinlich, aber als ich Anfang 2019 den Anthropologen David Graeber beim Verlassen eines asiatischen Restaurants in Berlin-Neukölln sah, sprang ich auf, schüttelte ihm die Hand und stammelte Ehrbekundungen. Meine damalige Freundin war perplex, eine solch devote Geste! Wer war der Typ?

Dem deutschen Feuilleton war Graeber damals bekannt als Autor des Buches »Schulden. Die ersten 5.000 Jahre« oder als der Kerl, der den Slogan »Wir sind die 99 Prozent« für Occupy Wall Street erdacht hatte; für mich war er der spannendste Denker der Gegenwart. Seine anthropologische Herangehensweise sorgte für überraschende Einsichten in unsere gesellschaftliche »Normalität«, die ich sonst in dieser Klarheit selten gefunden habe. Etwa als er in »Schulden« die »rational« und »wirtschaftswissenschaftlich« verbrämte Härte gegen Griechenland in einer ideengeschichtlichen Analyse als Haltung entlarvte, der ein Amalgam christlicher, ausbeuterischer und...