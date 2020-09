Schabowski-Moment des Tages: Alexander Vucic

Der grandioseste Fauxpas der jüngeren Geschichte vor laufenden Kameras hat starke Konkurrenz bekommen. Wir erinnern uns: Am 9. November 1989 erklärte DDR-Funktionär Günter Schabowski, die Grenzen seien »nach meinem Erkenntnisstand« von jetzt auf sofort offen – Folgen bekannt. Am Freitag (Ortszeit) war nun der serbische Präsident Aleksandar Vucic im Weißen Haus, um – so zumindest sein Kenntnisstand – Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Annäherung mit dem Regierungschef (Donald Trump: »Präsident«) des Kosovo, Avdullah Hoti, zu unterzeichnen.

Aber blindes Vertrauen in die US-Administrati...