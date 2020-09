Der Sinn von Polizeiterror

Am 5. September 1998 versammelten sich Zehntausende junge Schwarze in der Hauptstadt der schwarzen Kolonie, der historischen New Yorker Gemeinde Harlem, zum »Million Youth March«. Der Staat wollte den Marsch verbieten und entsandte seine bewaffneten Agenten des Polizeiterrors aus, um die Sehnsucht nach Befreiung zu ersticken, die in den Herzen der Jugendlichen pulsierte. Was nützt einem ein sogenanntes verfassungsmässiges Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, wenn der Staat die Ausübung dieses Rechts wie eine Straftat behandelt?

Die überwältigende Polizeipräsenz in Harlem war die Reaktion des Staates auf einen Marsch, den er mit allen Mitteln verhindern wollte. Die höflichen Aufrufe der gezähmten schwarzen Bourgeoisie, der Marsch solle »friedlich« durchgeführt werden, zeigten sehr klar, dass diese nicht den Interessen der Jugend, sondern denen ihrer Klasse dient. Der Staat und die wirtschaftlichen Kräfte, die ihn antreiben, stellten sich gegen die...