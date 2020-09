»Es tobt ein Finanzkrieg«

Die argentinische Regierung hat sich mit zahlreichen Investoren auf einen Schuldenschnitt geeinigt. War es ein gutes Geschäft für die Gläubiger?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Die Einigung wird von einem Geierfonds blockiert, der sich nicht wie die anderen Hedgefonds abspeisen lassen will. Die übrigen wollen nehmen, was Argentinien zahlen kann. Aber Paul Singer, der den Hedgefonds »Elliott« betreibt, hat erklärt: »Es interessiert uns nicht, ob sie bezahlen können oder nicht, Schulden bleiben Schulden. Wir sehen uns vor Gericht.«

Um zu verstehen, was passiert, muss man 50 Jahre zurückblicken: Am 11. September 1973 wurde die chilenische Regierung gestürzt. Nach dem vollzogenen Putsch startete Washington die »Operation Condor«. Zehntausende Landreformer, linke Politiker und Gewerkschafter in Lateinamerika wurden hingerichtet, vor allem in Argentinien. Als die CIA und ihre Gruppen alle Gegner der Oligarchie ermordet hatten, installierten sie Diktatu...