Zum Inhalt dieser Ausgabe | Heiliger Krieg unter roter Fahne Vor 100 Jahren fand in Baku der »Kongress der Völker des Ostens« der Kommunistischen Internationale statt Nick Brauns Das Verhältnis von Sozialisten zu nationalen Befreiungsbewegungen, von Antiimperialismus und Antikapitalismus, von Klassenkämpfen in den Metropolen und Aufständen im globalen Süden, von Aufklärung und Islam – das sind bis heute innerhalb der Linken heiß diskutierte Fragen. Sie standen indes bereits vor 100 Jahren auf der Agenda der internationalen revolutionären Bewegung. Auf dem II. Weltkongress der Kommunistischen Internationale im Juli 1920 war erstmals in der Geschichte der Arbeiterbewegung ein Programm zur nationalen und kolonialen Frage ausgearbeitet worden, das den vom Imperialismus unterdrückten Völkern eine eigenständige Rolle im Prozess der Weltrevolution zuwies. Dessen wesentliche Architekten waren Wladimir Iljitsch Lenin und der Inder Manabendra Nath Roy. Treffpunkt an der Schnittstelle Grundgedanke in den von Lenin ausgearbeiteten »Leitsätzen über die Nationalitäten- und Kolonialfrage« war die Unterscheidung in unterdrückende und unterdrückte...

