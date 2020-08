Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rein symbolisch Für Einflussnahme Schwarzer ist es unerheblich, ob Demokraten oder Republikaner regieren. Die Politik ist stets eine der weißen Vorherrschaft Mumia Abu-Jamal Wir leben in einer Welt voller politischer Illusionen. »Amerika ist eine Demokratie«, lautet eine. »Jeder wird gleich behandelt« und »die Demokraten sind Freunde der Schwarzen«, lauten andere. Das Problem mit solchen Aussagen ist, dass sie von vielen Menschen wie selbstverständlich als wahr akzeptiert werden. Vielen ist nicht bekannt, dass die Demokratische Partei ursprünglich für die Sklaverei war. Der Historiker James M. McPherson stellt in seinem bemerkenswerten Werk »The Negro’s Civil War« (1982) über den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) fest, dass keine einzige der damals existierenden politischen Parteien die Abschaffung des Sklavenhandels befürwortete: »Die Constitutional Union Party und die beiden Fraktionen der Demokratischen Partei hatten sich verpflichtet, die Institution der Sklaverei zu erhalten und zu stärken. Die Republikanische Partei trat gegen die Sklaverei auf, war in Wahrheit aber nur gegen die Ausweitung der Sklaverei auf die ne...

