Apple und Autos

Apple hat am Mittwoch an der Börse einen Wert von zwei Billionen Dollar erreicht. Das ist ein beachtliches Sümmchen, und es bedeutet, dass die internationale Finanzwelt und alle, die an ihren Rockschößen mitverdienen wollen, dem Konzern auch in Zukunft satte und vor allem steigende Gewinne zutrauen. An der Börse zählen Zahlen: Wenn man den laufenden Gewinn, den Apple vermutlich in diesem Jahr erzielt, von etwa 45 Milliarden Dollar zur Grundlage nimmt, muss der Aktionär rechnerisch fast 45 Jahre warten, bis sich der Einsatz in die Aktie amortisiert hat. Bei kräftig steigendem Gewinn werden aus den 45 Jahren schnell 35 oder im Extremfall 25 Jahre. Auch das ist für einen solchen Konzern eine ziemlich lange Zeit. Es hat allerdings lediglich zwei Jahre gedauert, bis Apples Börsenwert von der damals noch lebhafter bejubelten »nur« einen Billion auf die zwei Billionen Dollar vom vergangenen Mittwoch kletterte.

Die Gründe für den formidablen Erfolg der Apple-Akti...