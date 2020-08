Heise, Heinrich, Antoni

»Erklärungen im Film sind nicht gut fürs Gucken – der Zuschauer soll genau hinsehen«, ist eine Maxime von Regisseur Thomas Heise, der am Samstag 65 wird. Er ist Dokumentarfilmer, aber nicht nur. Viele seiner Filme sind Essays, auch auf dem Hörspielsektor war er schon erfolgreich. Der Sohn des DDR-Philosophen Wolfgang Heise (1925–1987) hatte es an der Filmhochschule in Babelsberg nicht leicht, einige Filme kamen nicht zustande. Er war selbstbewusst genug, sein Studium kurz vorm Diplomabschluss hinzuschmeißen, wurde Gerhard Scheumanns Meisterschüler an der Akademie der Künste, arbeitete mit Erwin Geschonneck zum Thema Überleben in Dachau, mit Heiner Müller und vielen anderen. Ab 1990 drehte er eine Reihe komplexer Filme über jugendliche Neonazis, in seinem neuesten Werk »Heimat ist ein Raum aus Zeit« ...