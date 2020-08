Unterwandert

Im Herbst 2017 dachte US-Präsident Donald Trump im Kreis seines Kabinetts laut über das Schicksal von Puerto Rico nach. Ob es nicht besser sei, die »Insel zu verkaufen«? Statt »die Last der Kosten für die Katastrophenhilfe nach den Verwüstungen durch den Hurrikan Maria tragen zu müssen«? So jedenfalls zitierte ihn am 12. Juli 2020 seine ehemalige Heimatschutzministerin Elaine C. Duke in der New York Times. Auch wenn Duke betonte, dass außer Trump niemand in der Regierung »den Verkauf der Insel ernsthaft in Betracht gezogen« habe, so zeigt der Vorschlag des durch Immobiliengeschäfte zum Milliardär gewordenen Trump deutlich, dass die Karibikinsel kein »frei assoziierter Staat« ist, wie ihr offizieller Status lautet. Trump sprach damit lediglich offen aus, wie wechselnde US-Regierungen seit der militärischen Besetzung im Jahr 1898 Puerto Rico wirklich sehen – als reinen Besitz.

Wie im Kapitalismus üblich, kann man Immobilien verkaufen, wenn einem ihr Unterha...