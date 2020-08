Zum Inhalt dieser Ausgabe | Stressfaktor Coronaschutz Landesregierung von NRW schreibt Maskenpflicht im Unterricht vor. Ärzte warnen vor Zusatzbelastung und psychischen Erkrankungen Susan Bonath Mit einer umstrittenen Maßnahme im Coronahygieneplan startet am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen (NRW) das neue Schuljahr: Das Land verpflichtet die Kinder und Jugendlichen ab Klassenstufe fünf, auf dem Schulgelände und während des gesamten Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eltern, Schüler, Mediziner, Gewerkschafter und Pädagogen finden das »unverhältnismäßig« und fürchten soziale, psychische und gesundheitliche Nebenwirkungen. Mit letzteren hat sich die Landesregierung nicht befasst, die Wirkung von Masken im Unterricht kann es nicht belegen. Vor einer Woche hatte das Landesschulministerium die neuen »Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben« veröffentlicht. Um »den Schulen einen Regelbetrieb zu ermöglichen«, gelten demnach zunächst bis Ende August verschärfte Maßnahmen. »Insbesondere wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes deutlich ausgeweitet«, teilte es mit. Sie gilt für Kinder ab zehn Jahren auch für den Unterricht. Bei Weigeru...

Artikel-Länge: 4034 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen