Die Monster-Uni

Ja, schön war es nicht zwischen all den Schwätzern, Karrieristen und Abhängern. Da wäre man doch lieber hierher gegangen. Mike und Sulley, die beide Schreckwissenschaften studieren, können sich nicht leiden. Als eines Tages die Dekanin Hardscrabble damit droht, die Streithähne wegen mangelnder Leistungen der Schule zu verweisen, ist ihre letzte Chance die erfolgreiche Teilnahme an den Schreckspielen. Der Haken: Da man nur als Team an den Spielen teilnehmen kann, müssen sich die beiden wohl oder übel zusammenraufen. Das Monster als soziales Wesen, ein immer noch sehr netter Trickfilm. USA 2013.

VOX, 20.15 Uhr

Die Geschichte von Pferd und Mensch

Ach, Pferdchen. Wie groß und stark. Und ...