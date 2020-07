Auf dem Radar

Jetzt wird’s ernst für die deutsche Marine im Mittelmeer. Kommende Woche wird die Fregatte »Hamburg« mit rund 250 Soldaten an Bord zum Einsatz vor der libyschen Küste aufbrechen, wo sie im Rahmen der EU-Operation »Irini« vor allem den Waffenschmuggel nach Libyen unterbinden soll. Bisher hatte sich die Bundesrepublik an dem Einsatz mit der Entsendung von Personal in das operative Hauptquartier in Rom sowie mit einem Seefernaufklärungsflugzeug beteiligt, das die Einhaltung des Waffenembargos aus sicherer Entfernung überprüfte bzw., um präzise zu sein, seine Nichteinhaltung dokumentierte. Denn zumindest die wichtigsten ausländischen Unterstützer der libyschen Bürgerkriegsfraktionen scheren sich keinen Deut darum, dass die deutsche Regierung auf der Berliner Libyen-Konferenz Mitte Januar großspurig verkündet hatte, der Krieg in dem nordafrikanischen Land werde nun durch einen Stopp der Waffenzufuhr gleichsam ausgedörrt: Sie schicken unvermindert ...