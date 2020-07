Zum Inhalt dieser Ausgabe | Jobmaschine der extremen Rechten AfD-Mandatsträger bringen auch gern Hardcorenazis in Lohn und Brot. Wenn derlei publik wird, trennt man sich im Zweifel. Inhaltliche Distanzierung bleibt aus Gerd Wiegel Nach wie vor sind die Verbindungen der AfD zur extremen Rechten zahlreich und vielfältig. der Fakt, dass der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stefan Ernst und sein mitangeklagter Kumpel Markus Hartmann AfD-Veranstaltungen besuchten und Ernst auch Wahlkampf für die AfD machte, lässt sich der Partei nur mittelbar anlasten. Aber ihre Abgeordneten haben keine Schwierigkeiten damit, Mitarbeiter einzustellen, die im Verdacht des Rechtsterrorismus stehen. Die Tätigkeit von Maximilian T., der den unter Rechtsterrorismusverdacht stehenden Bundeswehr-Soldaten Franco Albrecht unterstützt hatte, beim AfD-Bundestagsabgeordneten Jan No...

Artikel-Länge: 1957 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen