Das große Experiment

Wenn wir an Politiker denken, sehen wir in ihnen oft größere, mächtigere Persönlichkeiten, als sie es in Wirklichkeit sind. Das liegt auch an dem Bild, das die Medien von ihnen vermitteln, und daran, in welch positivem Licht sie ihr politisches Handeln darstellen. Aber in Zeiten wie jetzt, Zeiten einer sich ausbreitenden Coronapandemie, Zeiten der Krise und des kolossalen Scheiterns staatlicher Behörden – ja, Zeiten des Todes – fangen wir an, die politischen Entscheidungsträger differenzierter zu sehen. Einige verlieren alles, womit sie uns in ihren Bann schlagen konnten, und wir sehen sie als das, was sie wirklich sind: Menschen, die Fehler machen und getrieben sind von Ehrgeiz und Machthunger. Das ist wahrlich kein...