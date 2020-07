Um jeden Preis

Am Freitag abend (Ortszeit) meldeten die USA die Rekordzahl von 77.638 neuen Infektionsfällen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Damit war der bisherige Tagesrekord von 67.800 Neuinfektionen vom 10. Juli weit überschritten. In den Vereinigten Staaten haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore von Sonntag früh bislang mehr als 3,7 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Rund 140.100 Menschen starben seit Ausbruch der Seuche an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Damit sind die USA das weltweit am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land. Darunter litten »vor allem die schwarzen und hispanischen Gemeinden«, prangerte die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union die soziale Ungleichheit in der US-Gesellschaft an.

Der US-Bundesstaat Florida meldete am Donnerstag 156 Todesfälle und fast 14.000 Neuinfektionen an einem Tag und wurde damit zum landesweiten Hotspot, gefolgt von Texas....