Vom Wedding bis nach Rojava

Stellenstreichungen, Betriebsschließungen, sinkende Reallöhne, Immobilienspekulation, Zwangsräumungen – und nicht zuletzt Rassismus und Polizeigewalt: Die Coronakrise offenbart die sozialen Verwerfungen des kapitalistischen Systems noch stärker als ohnehin schon.

Und wo soll die kommende Wirtschafts- und Sozialkrise ausgetragen werden, wenn sich die Konflikte weiter zuspitzen? »Nicht auf unserem Rücken«, stellte das gleichnamige Aktionsbündnis verschiedener linker Initiativen aus ganz Deutschland klar – zahlen sollen die Reichen.

Am Sonnabend rief »Nicht auf unserem Rücken« bundesweit zu Kundgebungen auf: In Berlin folgte die Stadtteilinitiative »Hände weg vom Wedding« dem Aufruf, eine Gruppe, die sich seit Jahren gegen den Ausverkauf ihres Bezirks und die Verdrängung alteingesessener Mieter engagiert. Mit weiteren Unterstützern hielten die Stadtteilaktivisten zur Mittagszeit eine knapp eineinhalbstündige Kundgebung vor dem Jobcenter in der Nähe vom Leopo...