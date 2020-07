Druck, Druck, Druck

Die allerletzte Entscheidung der Saison 2019/20 im hiesigen Kickwesen zerstörte eine in Stein gemeißelte Gewissheit: Der Club, der bekanntlich »a Depp« ist, ist womöglich doch keiner. Mit Fabian Schleuseners erstochertem Last-Minute-Tor zum 1:3 beim FC Ingolstadt sicherte sich der 1. FC Nürnberg in der Relegation den Zweitligaverbleib. Spätestens nach dem legendären Bundesligaabstieg der Clubberer am 29. Mai 1999, als die Konkurrenten Eintracht Frankfurt (durch Jan-Åge Fjørtofts Übersteiger) und Hansa Rostock (»Majak, der eingewechselte Majak macht ein Kopfballtor!«) den FCN im epochalen Herzschlagfinale wie eben den sprichwörtlichen Depp aussehen ließen, genoss der FCN den Ruf, stets zu versagen, wenn es gilt.

Einen solchen könnten nun die Audi-gepamperten Ingolstädter erworben haben, scheiterten sie...