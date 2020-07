Spiel mit dem Rotstift

Die Aufregung am vergangenen Freitag war groß: Der Bodenabfertiger »Wisag Aviation Service Holding« plant, über die Hälfte seiner Beschäftigten an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel zu entlassen. Medienberichten zufolge sollen 800 der 1.500 Stellen gestrichen werden (siehe Meldung in jW vom 11.7.). Als Grund führte das Unternehmen die Umsatzeinbrüche während der Coronakrise und die bevorstehende Aufgabe von Tegel an.

»Der dramatisch eingebrochene Luftverkehr in Berlin und die Schließung von Tegel zwingen uns zu einem Stellenabbau über alle unsere Berliner Gesellschaften hinweg«, teilte eine Sprecherin am vergangenen Freitag auf eine dpa-Anfrage mit. Das Magazin Business Insider hatte zuvor über die Streichliste mit bis zu 800 Beschäftigten berichtet. »Genaue Zahlen können wir heute nicht nennen, die Größenordnung ist jedoch im Ansatz richtig«, hieß es s...