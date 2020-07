Tod in Kauf genommen

Am 14. Juni 2017 brannte im Londoner Stadtbezirk Kensington and Chelsea der Wohnturm Grenfell Tower nieder. Derzeit soll eine von einem Richter geleitete öffentliche Untersuchung Aufklärung über die Brandursache schaffen. Dabei stellt sich ein grotesk leichtfertiger Umgang mit der Sanierung des Gebäudes heraus. Die öffentlich-rechtliche BBC berichtete am 8. Juli, dass der leitende Brandschutzberater Vorschläge zu Isoliermaterialien ignorierte, weil sein Name nicht als Hauptempfänger der Mail angegeben worden war. Am 6. Juni berichtete die BBC zudem, der Berater hätte gesagt, sie seien beim Bau »unter Zeitdruck gewesen« und hätten nicht mit Sicherheitsproblemen gerechnet.

Eine Aktionsgruppe von im Grenfell Tower wohnenden Mietern hatte bereits 2013 auf ihrem Blog vor Brandgefahren und Sicherheitsmängeln im und rund um das Gebäude gewarnt. Damals drohte die Bezirksverwaltung von Kensington und Chelsea als Reaktion mit der Einleitung eines Strafverfahrens ge...