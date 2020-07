Im Zeichen der Pandemie

Die Regionalwahlen in den Autonomen Gemeinschaften Galicien und Baskenland standen ganz im Zeichen der Coronapandemie in Spanien. Trotz Protesten der Linkspartei Podemos und des linken baskischen Parteienverbands EH Bildu durften am Sonntag rund 500 Menschen nicht an den Abstimmungen teilnehmen, da sie mit SARS-CoV-2 infiziert und weiterhin ansteckend waren. Mit dem Argument, die Stimmabgabe stelle ein Grundrecht der spanischen Verfassung dar, hatten die Parteien darauf gedrängt, den Betroffenen eine Teilnahme an der Wahl auf anderem Wege zu ermöglichen – letztlich vergeblich.

Die Wahlergebnisse des Linksbündnisses »Unidas Podemos« sowohl im Baskenland als auch in Galicien sind katastrophal. Dabei hatte der Koalitionspartner von Pedro Sánchez’ sozialdemokratischem PSOE in den letzten Wochen des Wahlkampf alles versucht, um das sich abzeichnende Debakel noch abzuwenden. Ohne Erfolg: Der regionale Podemos-Ableger »Galicia en Común« wird fortan überhaupt nic...