Gier nach Gas erzeugt Kohlenstoffbombe

In Cabo Delgado, im Nordosten Mosambiks, wurden 2009 vor der Küste große Mengen fossilen Erdgases entdeckt. Das führte in dem Land zu großen Hoffnungen auf einen Geldsegen. Jetzt läuft Mosambik Gefahr, erneut in ein Schuldenloch zu rutschen. Zudem bestehen Risiken für die Umwelt. Fossiles Gas besteht fast zu 100 Prozent aus Methan, einem Treibhausgas, das die Erde mehr als einhundert Mal so stark erwärmt wie Kohlendioxid. Es trägt in beträchtlichem Umfang zu Katastrophen bei, wie sie die Zyklone Idai und Kenneth in Mosambik verursacht haben. Unter den durch sie angerichteten Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar leidet das Land bis heute.

Zum anderen sind es geschäftliche Risiken. Auf dem Gasmarkt werden heutzutage immer seltener langfristige Verträge geschlossen. Der Trend geht hin zu einem »Spotmarkt«, auf dem Preise abhängig von Nachfrage und Angebot stark schwanken. So könnten sich anscheinend lukrative Investitionen in sogenannte S...