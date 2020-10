Hunger mit System

Die Vereinten Nationen war­nen vor einem sprunghaften Anstieg der Zahl unterernährter Menschen. Derzeit ist mindestens jeder elfte Mensch unterernährt, wie aus dem jüngsten Welternährungsbericht hervorgeht, den die UN-Ernährungsorganisation FAO, das Kinderhilfswerk Unicef, die UN-Gesundheitsorganisation WHO, der Hilfsfonds IFAD und das Welternährungsprogramm WFP gemeinsam am Montag in Rom vorlegten.

Die Studie geht für das Jahr 2019 von rund 690 Millionen unterernährten Menschen aus – also knapp neun Prozent der Weltbevölkerung. Aufgrund der Coronakrise könnten 83 bis 132 Millionen Menschen zusätzlich große Not leiden. In den Jahren 2017 und 2018 hätten Kriege, Konflikte, extreme Klimalagen und Wirtsch...