»Rechtes Netzwerk in Polizei wohl größer als gedacht«

Ihre Fraktionsvorsitzende Janine Wissler hat zuletzt mehrfach Drohmails bekommen, die ebenfalls mit dem Kürzel »NSU 2.0« unterzeichnet waren. Was steht in den neuerlichen Schreiben?

Dabei handelt es sich überwiegend um Morddrohungen, die in ihrem menschenverachtenden Duktus an Nazivokabular angelehnt sind bzw. dieses abzukupfern versuchen. Die Mails enthalten Daten, die öffentlich nicht zugänglich sind. Eine dieser Mails wurde zudem als Todesurteil abgefasst. So etwas Perfides habe ich noch nie gelesen.

Handelt es sich um die gleichen Absender wie bei den ersten Bedrohungen, die bereits im Februar bei Frau Wissler eingingen?

Die Mailadresse des Absenders ist immer die gleiche. Es ist offenbar zudem auch dieselbe Adresse, die bei den Drohschreiben an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz verwandt wurde. Sie erhält bereits seit knapp zwei Jahren Morddrohungen gegen sich und ihre Familie.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Drohungen von eine...