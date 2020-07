Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unerledigtes Thema Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner verteidigen die polnischen und griechischen Reparationsansprüche gegenüber der Bundesrepublik Reinhard Lauterbach Als 2016 die polnische Rechtsregierung das Thema der Reparationsansprüche ihres Landes gegenüber der Bundesrepublik öffentlich zur Sprache brachte, war die deutsche Öffentlichkeit irritiert. War das Thema nicht erledigt, zumindest durch den Zwei-plus-vier-Vertrag von 1990? So jedenfalls lautet die Sprachregelung der Bundesregierung, und sie vertritt diesen Standpunkt nach außen bis heute. Noch beim letzten Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Warschau im Juni 2020 sagte dieser, das Reparationsthema sei politisch und rechtlich abgeschlossen. Etwas anderes sei die moralische Verantwortung Deutschlands für die Greuel der Besatzungszeit. Böse Zungen könnten sagen, dieses Eingeständnis sei billig, weil es die Bundesrepublik nichts kostet außer betretenen Mienen ihrer Politiker zu Gedenktagen. Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner vertreten die Gegenposition: Die Reparationsansprüche der einst von Nazideutschland besetzten Länder bestünden fort, und ...

