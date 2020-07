Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nachschlag: Was für ein Spaß! Deine Hochzeit – Live! | Sa., 20.15 Uhr, RTL 2 Er war im Jahre 1982 die westdeutsche Antwort nicht nur auf den Gangsterrap: »Mein Maserati fährt 210«, sang Markus Mörl mit der Stimme eines Quietscheentchens. »Das macht Spaß! Ich geb’ Gas!« war der Reim der Neuen Deutschen Welle, Mörl wurde zum Superstar und sang bald im Duett mit N...

Artikel-Länge: 949 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen