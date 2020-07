Schurkenstaat USA

Kürzlich gab die Europäische Union bekannt, dass Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika ab sofort in keinem der 27 Mitgliedstaaten der EU willkommen sind. Der Grund dafür ist die explosionsartige Ausbreitung des Coronavirus in der Mehrzahl der 50 US-Bundesstaaten. Die Infektionszahlen in den USA übersteigen bei weitem die aller anderen Länder, die von der Pandemie betroffen sind. Nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen sind über drei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, in den letzten Monaten gab es über 130.000 Todesopfer.

US-Amerikaner, die lange Zeit als zänkisch und gar streitsüchtig galten, werden heute schlicht als eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit der europäischen Staaten angesehen. Wie auch Brasili...