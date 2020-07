Rückschlag für den Süden

Die italienische Tageszeitung La Stampa titelte am Freitag: »Eine Ohrfeige für die Front des Südens«; es sei »ein Schlag gegen die Interessen Spaniens«, wetterte die spanische Tageszeitung El Mundo. Die Wahl des irischen Finanzministers Paschal Donohoe am Donnerstag zum Vorsitzenden der Euro-Gruppe ist eine schwere Niederlage für die südlichen EU-Staaten. Und dies nicht nur, weil Nadia Calviño bereits die zweite spanische Wirtschaftsministerin ist, die mit ihrer Bewerbung um den Posten scheiterte: 2015 hatte ihr Amtsvorgänger Luis de Guindos gegen den Niederländer Jeroen Dijsselbloem ebenfalls den kürzeren gezogen. Die erneute Niederlage bestätigt, dass die südlichen Länder in der Gruppe mit der gemeinsamen Währung trotz erneuerter Anstrengungen im Zweifelsfall stets die Mehrheit gegen sich haben – dies mit Folgen für die kurz- und die langfristige EU-Politik.

Kurzfristig sinken die Chancen, in den Auseinandersetzungen um ...