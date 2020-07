CDU-Kompromiss zur Frauenquote

Die ehemalige Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Rita Süssmuth hat den Kompromiss ihrer Parteispitze für die schrittweise Einführung einer Frauenquote als überfällig bezeichnet. Gleichzeitig warnte sie davor, die Regelung beim Parteitag im Dezember durchfallen zu lassen. »Es muss jetzt was passieren. Es tut einer Organisation nicht gut, wenn sie ein zentrales Problem nicht angeht. Wenn die CDU dieses Thema weiter verschleppt, wird das die Partei schädigen«, wurde die frühere Familien- und »Frauenministerin« am Donnerstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Die Quote sei eine Krücke und löse nicht alle Probleme. »Aber sie ist der erste wichtige Schritt, um Frauen besser zu beteiligen«, sagte Süssmuth. Die CDU will bis zum Jahr 2025 schrittweise...